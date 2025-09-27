 В Агентстве развития медиа прошло мероприятие ко Дню памяти, коллектив посетил Парк Победы - ФОТО | 1news.az | Новости
В Агентстве развития медиа прошло мероприятие ко Дню памяти, коллектив посетил Парк Победы - ФОТО

First News Media22:51 - Сегодня
27 сентября в Агентстве развития медиа прошло мероприятие, приуроченное ко Дню памяти.

В ходе мероприятия минутой молчания была почтена светлая память наших шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за территориальную целостность Азербайджана.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в агентстве.

Открывая мероприятие, исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов отметил, что великая Победа, одержанная в Отечественной войне под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, не только положила начало новому этапу в современной истории Азербайджана, но и продемонстрировала решимость и волю нашего народа, его единство и сплоченность. Он особо подчеркнул неустанную работу представителей СМИ в течение 44-дневной Отечественной войны, отметив исключительную роль азербайджанских журналистов в обеспечении местной общественности точной и беспристрастной информацией, а также в доведении реалий о нашей стране до мирового сообщества.

Заместитель исполнительного директора агентства Натиг Мамедли отметил, что этот день является не только символом вошедших в историю национального единства и сплоченности, но и фундаментальным показателем борьбы нашего народа за свободу и справедливость. Он подчеркнул, что Победа, завоеванная ценой жизни и крови наших шехидов, служит одновременно и источником ответственности, и источником вдохновения на пути дальнейшего развития азербайджанского общества.

Выступившая затем заведующая отделом проектов поддержки СМИ и стратегического планирования Мехрибан Мамедова сказала, что День памяти — это не только день почтения светлой памяти наших героических шехидов, но и дата, оставившая неизгладимый след в национальной памяти азербайджанского народа, в идеях государственности и в истории борьбы за свободу. По ее словам, одной из ключевых задач, стоящих перед СМИ, является широкое освещение этой летописи героизма, постоянное внимание к светлой памяти шехидов и передача их боевого духа будущим поколениям.

Начальник отдела по работе с субъектами СМИ и журналистами Эльшан Агаев коснулся деятельности журналистов, сражавшихся на информационном фронте в период Отечественной войны. Он отметил, что представители СМИ работали не только в тылу, но и на передовой, обеспечивая страну оперативной и точной информацией, а также доводя справедливый голос Азербайджана до мирового сообщества, тем самым они добились значительных успехов в информационной войне.

После мероприятия коллектив Агентства развития медиа посетил Парк Победы и возложил букеты цветов к установленному здесь мемориальному памятнику.

