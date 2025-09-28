 Ушла из жизни одна из самых разыскиваемых преступников ФБР | 1news.az | Новости
Ушла из жизни одна из самых разыскиваемых преступников ФБР

First News Media14:27 - Сегодня
Ушла из жизни одна из самых разыскиваемых преступников ФБР

В Гаване в возрасте 78 лет умерла радикальный борец за гражданские права, крестная мать рэпера Тупака Шакура Ассата Шакур.

Об этом в Сети сообщила ее дочь.

Позже информацию о ее смерти подтвердило министерство иностранных дел Кубы. Страна предоставила политическое убежище Ассате. В США она была осуждена за убийство сотрудника полиции в Нью-Джерси в 1973 году. Во время перестрелки Шакур была ранена. В 1979 году при помощи соратников она бежала из тюрьмы. В 1984 году Ассата Шакур появилась на Кубе. Она стала первой женщиной в списке «самых разыскиваемых лиц» ФБР. За ее поимку обещали миллионы долларов. Сама Шакур на протяжении всей жизни свою вину в убийстве полицейского отрицала.

«Женщина скончалась днем 25 сентября. Причина смерти не названа, но известно, что Ассата имела некоторые проблемы со здоровьем, связанные с ее преклонным возрастом», – сказано в сообщении.

В 1987 году вышла в свет автобиография Ассаты. Книга переиздавалась. Имя женщины неоднократно звучало в треках ведущих рэп-артистов.

Источник: Аргументы и факты

