Владимир Зеленский заявил о планах заключить с США "мегасделку" о поставках Украине вооружений, включая оружие большой дальности действия.

Об этом сообщила газета Politico.

"Мы обсудили и согласовали с президентом [США Дональдом Трампом] основные моменты. Теперь переходим к практической реализации", - сказал он.

Согласно информации Politico, стоимость вооружений по сделке составит около $90 млрд.

Ранее портал Axios сообщил об отказе Трампа поставлять Киеву ракеты Tomahawk, причем, как отмечается, это была единственная оружейная система в списке, которую американский лидер отказался продавать европейским странам НАТО в интересах Украины. В материале портала, как и в статье в британской газете The Telegraph, говорится, что Зеленский на состоявшейся 23 сентября в Нью-Йорке встрече с Трампом просил Вашингтон предоставить Киеву ракеты Tomahawk. Зеленский косвенно подтвердил эту информацию в интервью Axios. Он сказал, что просил у Трампа некий ранее не поставлявшийся Украине вид вооружений, однако не стал уточнять, о чем именно шла речь. Как утверждал Зеленский, Трамп ему ответил: "Мы будем над этим работать".

Источник: ТАСС