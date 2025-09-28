 Трамп: Переговоры об урегулировании в Газе находятся на завершающей стадии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп: Переговоры об урегулировании в Газе находятся на завершающей стадии

First News Media21:39 - Сегодня
Трамп: Переговоры об урегулировании в Газе находятся на завершающей стадии

Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры об урегулировании в секторе Газа находятся сейчас уже на заключительном этапе.

Об этом он заявил в интервью журналистам портала Axios.

По его словам, упомянутые консультации сейчас уже "на завершающей стадии", что может позволить обеспечить более широкое урегулирование на Ближнем Востоке.

"Все собрались, чтобы достичь сделки, но нам все еще нужно добиться этого", - отметил американский лидер.

"Арабский мир хочет мира, Израиль хочет мира и Биби (израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху - прим. ТАСС) хочет мира", - добавил Трамп.

"Отлично, что арабские страны взаимодействуют с нами в этом вопросе. [Радикальное палестинское движение] ХАМАС с ними. Оно очень уважает арабский мир", - подчеркнул президент США.

"Если нам это удастся, это будет великий день для Израиля и для всего Ближнего Востока, - добавил Трамп, говоря об урегулировании в секторе Газа. - Это будет первая возможность добиться настоящего мира на Ближнем Востоке. Но сначала нам нужно добиться этого".

Источник: ТАСС

Поделиться:
373

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана поделился публикацией с церемонии открытия III Игр СНГ

Xроника

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за торжественной ...

Спорт

Состоялась церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже - ФОТО - ВИДЕО

Спорт

Азербайджан завоевал бронзу в стендовой стрельбе на Играх стран СНГ - ФОТО

В мире

Ученые разработали вакцину от возрастной потери зрения

Турецкие и сирийские силовики ликвидировали восемь сторонников ИГ

В США неизвестный открыл огонь в церкви

Трамп: Переговоры об урегулировании в Газе находятся на завершающей стадии

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Израиль взломал телефоны палестинцев

Тайфун «Рагаса» направляется в южный Китай после удара по Филиппинам

Трамп заявил о связи парацетамола с аутизмом: без доказательств и с последствиями

Талибы запретили женщинам посещать стоматологов-мужчин

Последние новости

Ученые разработали вакцину от возрастной потери зрения

Сегодня, 23:58

Президент Азербайджана поделился публикацией с церемонии открытия III Игр СНГ

Сегодня, 23:43

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за торжественной церемонией открытия III Игр стран СНГ - ФОТО - ОБНОВЛЕНО-2

Сегодня, 23:30

ФИФА планирует изменить правило пенальти

Сегодня, 23:16

Турецкие и сирийские силовики ликвидировали восемь сторонников ИГ

Сегодня, 22:59

В Гяндже и еще шести городах обеспечены меры безопасности в связи с III Играми СНГ

Сегодня, 22:41

Маленькие Нилай и Хадиджа наблюдали за церемонией открытия III Игр СНГ вместе с Ильхамом Алиевым и Мехрибан Алиевой - ВИДЕО

Сегодня, 22:20

В США неизвестный открыл огонь в церкви

Сегодня, 22:07

Трамп: Переговоры об урегулировании в Газе находятся на завершающей стадии

Сегодня, 21:39

Мехрибан Алиева поделилась публикацией с церемонии открытия III Игр СНГ

Сегодня, 21:14

Состоялась церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 20:25

Азербайджан завоевал бронзу в стендовой стрельбе на Играх стран СНГ - ФОТО

Сегодня, 20:05

Трамп предложил гибкие пошлины на электронику с привязкой к чипам

Сегодня, 20:03

Азербайджанские теннисисты завоевали еще три медали на III Играх стран СНГ

Сегодня, 19:32

Трамп заявил о «реальном шансе на величие» на Ближнем Востоке

Сегодня, 19:05

Глава дипломатии ЕС: Иранская проблема может быть решена только путем переговоров

Сегодня, 18:11

В Дании в связи с саммитом ЕС на неделю запретят использование БПЛА

Сегодня, 17:48

Politico: Украина хочет заключить "мегасделку" по вооружению из США на $90 млрд

Сегодня, 16:50

Азербайджан будет представлен на Всемирной конференции ЮНЕСКО в Барселоне

Сегодня, 16:14

ЦИК Молдовы признала парламентские выборы состоявшимися

Сегодня, 15:54
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30