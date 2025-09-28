Трамп: Переговоры об урегулировании в Газе находятся на завершающей стадии

Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры об урегулировании в секторе Газа находятся сейчас уже на заключительном этапе.

Об этом он заявил в интервью журналистам портала Axios.

По его словам, упомянутые консультации сейчас уже "на завершающей стадии", что может позволить обеспечить более широкое урегулирование на Ближнем Востоке.

"Все собрались, чтобы достичь сделки, но нам все еще нужно добиться этого", - отметил американский лидер.

"Арабский мир хочет мира, Израиль хочет мира и Биби (израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху - прим. ТАСС) хочет мира", - добавил Трамп.

"Отлично, что арабские страны взаимодействуют с нами в этом вопросе. [Радикальное палестинское движение] ХАМАС с ними. Оно очень уважает арабский мир", - подчеркнул президент США.

"Если нам это удастся, это будет великий день для Израиля и для всего Ближнего Востока, - добавил Трамп, говоря об урегулировании в секторе Газа. - Это будет первая возможность добиться настоящего мира на Ближнем Востоке. Но сначала нам нужно добиться этого".

Источник: ТАСС