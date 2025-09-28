МИД Ирана сделал заявление на фоне восстановления санкций

Тегеран ответит на попытки нанести ущерб стране на фоне восстановления санкций. Об этом сообщается в Telegram-канале главы иранского МИД.

«Вместо создания атмосферы, необходимой для дипломатии и взаимодействия, «евротройка» и США выбрали путь противостояния и создания кризиса и неверно полагают, что, враждебно прибегая к восстановлению отмененных резолюций ООН, получат новый инструмент давления», — говорится в заявлении.

До этого СБ ООН не поддержал проект резолюции, который предполагал продление на шесть месяцев отсрочки возобновления антииранских санкций.

Источник: Gazeta.ru