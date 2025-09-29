В Париже состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван - ФОТО

В столице Франции Париже состоялось литературно-музыкальное мероприятие, посвященное известной азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван.

Как сообщает Report, мероприятие прошло при организационной поддержке Посольства Азербайджана во Франции.

В нем приняли участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, французские журналисты, ученые и другие приглашенные гости.

Открывая вечер, посол Лейла Абдуллаева подчеркнула особое место Натаван в азербайджанской литературе и национальной памяти. Она также напомнила, что французский писатель Александр Дюма, посетивший Кавказ в 1858 году, с восхищением писал о культурном богатстве Карабаха.

На вечере звучали стихи Натаван на азербайджанском и французском языках.

В музыкальной программе выступили известные исполнители.