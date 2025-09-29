Рютте рассчитывает, что российско-украинский конфликт закончится переговорами

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что рассчитывает на мирное окончание российско-украинского конфликта через переговоры.

«В случае с Украиной [конфликт], скорее всего, завершится переговорами, но Зеленский должен знать, что его страна защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня», - приводятся слова Рютте на YouTube-канале альянса во время выступления 25 сентября в Военной академии США Вест-Пойнт.

Он отметил важность взаимодействия США и ЕС в переговорном процессе, потому что это «выигрышная комбинация».

Источник: ТАСС