Москва и Вашингтон готовят третий раунд переговоров

Третий раунд российско-американских переговоров по устранению раздражителей в отношениях двух стран точно состоится до конца осени. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"До конца осени он точно состоится. Дат сейчас нет, и все это в процессе обсуждения находится", - сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

27 февраля и 10 апреля в Стамбуле прошли переговоры, посвященные нормализации условий работы посольств России и США и обсуждению путей преодоления раздражителей в отношениях двух стран. Делегацию РФ на первом и втором раундах консультаций возглавлял нынешний посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Первая встреча за закрытыми для прессы дверями продлилась более шести часов, продолжительность переговоров во время второго раунда составила пять с половиной часов.