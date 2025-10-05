 Ираклий Кобахидзе: Попытка устроить "Майдан" в Грузии провалилась | 1news.az | Новости
В мире

Ираклий Кобахидзе: Попытка устроить "Майдан" в Грузии провалилась

First News Media13:27 - Сегодня
Очередная, уже пятая, попытка бывшей правящей партии "Единое национальное движение" устроить в Грузии "Майдан" провалилась, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге в офисе "Грузинской мечты".

Участники акции протеста в субботу, 4 октября, вечером попытались ворваться во Дворец президента, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате противостояния пострадал 21 сотрудник полиции и шестеро участников акции. В ту же ночь полиция задержала пятерых организаторов акции.

"Как известно, попытка свержения власти также провалилась. За последние четыре года мы наблюдаем уже пятую попытку организовать в стране "Нацмайдан", – заявил Кобахидзе.

Кроме того, по словам Кобахидзе, необходимо нейтрализовать коллективное "Национальное движение", а также иностранную агентуру, чтобы в Грузии наконец-то установилась полностью здоровая и стабильная демократическая политическая система.

"Мы несем ответственность перед более чем 1,1 млн избирателей и должны полностью нейтрализовать эту политическую силу", – заявил Кобахидзе.

По словам премьера, многие должны ждать наказания за насилие, совершенное ими в отношении государства и правоохранительных органов, никто не останется безнаказанным.

"Как вам известно, несколько человек уже арестованы. Прежде всего, это организаторы попытки государственного переворота. Я также хочу напомнить всем, что никто не останется безнаказанным. У нас гораздо больше ресурсов для установления личности виновных, чем даже в прошлом году, в позапрошлом", – заявил Кобахидзе.

Как подчеркнул премьер, закон будет действовать в отношении них очень строго.

По словам премьера, на выборах 4 октября провалился план "глубинного государства" заменить "Единое национальное движение" на "Лело" и "Гахария за Грузию".

"Эти две политические партии уже списаны. "Лело" получила более 180 тысяч голосов на предыдущих выборах, в прошлом году, а теперь получила половину от этого числа, при том что конкуренции на оппозиционном фланге практически не было. Что касается партии Гахария, то на предыдущих выборах она получила более 160 тысяч голосов, сейчас – около 50 тысяч, то есть проект замены провалился", – заявил Кобахидзе.

Источник: Sputnik Грузия

