Граждане жалуются на «усиленный» режим работы «АзериГаз» - ВИДЕО

First News Media21:20 - Сегодня
В столице и ряде регионов граждане страны, пользующиеся счетчиками типа «смарт-карт», столкнулись с серьёзной проблемой. Проблема, начавшаяся вчера, до сих пор не решена.

Так, при пополнении карт через терминалы внесённые средства не отражаются на балансе. По этому поводу граждане обращались на горячую линию Baku TV.

Один из жителей сообщил, что при обращении в газовую службу ему ответили, что сегодня не рабочий день, и добавили по телефону:

«Если я приду туда, ты меня отблагодаришь?».

Другой гражданин отметил, что с вчерашнего дня у них дома прекратился газ:

«Вчера, около 4–5 часов, закончились средства на карте. Мы пытались пополнить через терминалы «E-manat» и «MilliÖn», но появлялось сообщение: «данные абонента не найдены». Нам обещали, что через два часа всё будет исправлено, но вчера тоже давали такое обещание. В морозную погоду наши семьи, дети - на чужих порогах».

«У мамы дома температура 40 градусов, у маленького ребёнка то же самое. Дома нет газа, свет то гаснет, то загорается. К кому нам обратиться со своей проблемой?» - подчеркнул ещё один гражданин.

