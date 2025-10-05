Пентагон ужесточил правила перемещения журналистов в здании

Военное министерство США во избежание утечек ужесточает правила нахождения сотрудников СМИ в здании Пентагона.

Об этом заявил глава министерства Пит Хегсет.

"Мы устанавливаем четкие правила в Пентагоне <....>. Мы не позволим всем подряд бродить по зданию, раньше политика [перемещения в Пентагоне] была именно такой: если вы репортер в Пентагоне, то можно было ходить внутри здания без бейджа или сопровождения, заходить в офисы и говорить с кем угодно, - сказал он в интервью телеканалу Fox News. - Мы устанавливаем правила, похожие на те, что применяются в Белом доме <...>. Можно находиться в зоне для брифингов, но если вы перемещаетесь по зданию, то у вас должен быть бейдж <....> и вас будут сопровождать".

Хегсет добавил, что во избежание утечек информации будут применяться "все необходимые средства", в особенности в отношении служащих министерства.

В апреле в администрации президента США Дональда Трампа произошло несколько крупных утечек в СМИ. Например, после серии скандалов в Пентагоне своих должностей лишились несколько высокопоставленных должностных лиц.

Источник: ТАСС