Распродан весь запас спортивного костюма, в котором был задержан Мадуро - ФОТО

Весь запас спортивного костюма стоимостью 260 долларов, в который был одет президент Венесуэлы Николас Мадуро во время его задержания и транспортировки в Нью-Йорк, был распродан в США менее чем за сутки.

Как передают иностранные СМИ, "охота" за костюмом началась как только президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях фото задержания Мадуро.

Спортивный костюм, который был на снимке на Мадуро, принадлежит всемирно известному бренду, его цена 260 долларов. Костюм сразу же вошел в список самых продаваемых товаров в стране, количество проданных экземпляров за короткое время достигли рекордного уровня.