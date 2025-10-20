Еврокомиссия надеется принять 19-й пакет санкций против России на этой неделе

Еврокомиссия рассчитывает принять 19-й пакет антироссийских санкций до конца недели, вероятно на саммите ЕС 23-24 октября.

Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

«Мы рассчитываем принять 19-й пакет санкций на этой неделе», - сказала она, подтвердив более ранние заявления источников о том, что утверждение санкций маловероятно до саммита из-за разногласий межу странами.

«К сожалению, это произойдет не сегодня, но у нас также будет встреча глав государств в четверг», - продолжила она, добавив, что министры отдельно обсудят планы ЕС по борьбе с танкерами, перевозящими российскую нефть.

Источник: ТАСС