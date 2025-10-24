Распоряжение Президента: На ремонт автодороги в Ярдымлинском районе выделено 2 млн манатов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах, связанных с ремонтом автомобильной дороги Ярдымлы-Деман-Арвана Ярдымлинского района.

Глава государства постановил в целях восстановления разрушенного участка автомобильной дороги Ярдымлы-Деман-Арвана, соединяющей 3 населенных пункта с населением две тысячи человек, и строительства опорных стен из суммы, указанной в подпункте 1.19.21 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного Распоряжением Президента АР от 10 января 2025 года, выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально 2 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, Министерству экономики - предусмотреть в разделе расходов на государственные капиталовложения в проекте госбюджета на 2026 год необходимые финансовые средства, Кабинету Министров - решить вопросы, вытекающие из Распоряжения.