 Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Лянкяранского государственного центра профессионального образования - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Лянкяранского государственного центра профессионального образования - ФОТО

First News Media12:07 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Лянкяранского государственного центра профессионального образования - ФОТО

25 февраля состоялось открытие Лянкяранского государственного центра профессионального образования.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в открытии Центра принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал главу государства о созданных в центре условиях.

Было отмечено, что фундамент этого центра как Лянкяранского профессионально-технического училища был заложен в 1969 году. В 2018 году Лерикское профессиональное училище и Лянкяранский профессиональный лицей были объединены и на их базе создан Лянкяранский государственный центр профессионального образования. С 2024 года Центр функционирует как юридическое лицо публичного права.

В оснащенном современной инфраструктурой центре созданы учебный, спортивный корпуса, общежитие, корпус кулинарного обучения, учебно-гостевой дом, аграрная лаборатория и мастерские, теплица, а также авторемонтная мастерская и мастерская компьютеризированной системы управления станками. Здесь также функционируют кабинеты информатики, современные учебные классы, кабинет военной подготовки, библиотека, актовый зал на 300 человек и столовая. На территории построено здание общежития на 53 человека, и после реконструкции количество корпусов увеличилось до семи.

В 2025/2026 учебном году в центре в 55 группах обучаются 962 студента по 42 специальностям. Из них 385 – девушки. В учебном заведении осуществляется подготовка кадров в области туризма, сельского хозяйства, промышленности, услуг, ИТ-технологий и альтернативной энергетики.

После формирования новой материально-технической базы в центре ведется обучение по многим современным специальностям, в том числе «техник по техническому обслуживанию и ремонту электромобилей и гибридных автомобилей», «администрирование компьютерных сетей и сетевое администрирование», «техническая эксплуатация промышленного оборудования с программным управлением», «кибербезопасность», «программирование в компьютерных системах», «строительство и эксплуатация зданий». Здесь также готовят специалистов и техников по монтажу и ремонту линий электропередачи и солнечных батарей.

В центре студентам предоставляются знания по ступеням начального профессионального, профессионально-технического и высшего технического образования. В настоящее время здесь работают 138 человек.

Лянкяранский государственный центр профессионального образования тесно сотрудничает в области подготовки кадров почти с 30 учреждениями, представляющими государственный и частный секторы. Это сотрудничество включает совместную с частным сектором подготовку кадров, привлечение к преподаванию специалистов, производственную практику, мастер-классы, а также реализацию социальных и инновационных проектов.

Поделиться:
377

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Лянкяранского государственного ...

Общество

Группа переселенцев прибыла в село Хоровлу - ФОТО

Мнение

Ходжалы - преступление без срока давности: 366-й полк в цепи преступлений против ...

Общество

Какой будет погода в Азербайджане 26 февраля?

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Лянкяранского государственного центра профессионального образования - ФОТО

Ильхам Алиев поздравил Эмира Кувейта по случаю национального праздника

KOBİA и AZPROMO объединяются в единое Агентство

В Нахчыване пробурят 40 субартезианских скважин

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на срочную военную службу и увольнении в запас

Срок постановки на воинский учет после увольнения увеличат с 3 до 7 дней

KOBİA и AZPROMO объединяются в единое Агентство

Ильхам Алиев встретился в Вашингтоне с исполнительным директором Американо-израильского комитета по общественным связям

Последние новости

Названа дата завершения всех социальных выплат за текущий месяц

Сегодня, 15:33

Стивен Хокинг упомянут в файлах Эпштейна: Опубликовано новое фото учёного на острове - ФОТО

Сегодня, 15:30

В Анкаре увязали нормализацию с Арменией с прогрессом между Баку и Ереваном

Сегодня, 15:27

АЖД назначает дополнительные рейсы на указанные даты - ФОТО

Сегодня, 15:22

Группа переселенцев прибыла в село Хоровлу - ФОТО

Сегодня, 15:00

Обезьянка Панч и вечная Украина: клинический случай Марии Захаровой

Сегодня, 14:55

В Париже почтена память жертв Ходжалинской трагедии - ФОТО

Сегодня, 14:50

Ходжалы - преступление без срока давности: 366-й полк в цепи преступлений против Азербайджана

Сегодня, 14:45

Начштаба ВС Ирана - Папикяну: Присутствие внерегиональных держав в регионе является источником нестабильности

Сегодня, 14:35

Какой будет погода в Азербайджане 26 февраля?

Сегодня, 14:32

Зеленский назвал возможный срок следующего раунда переговоров с Россией

Сегодня, 14:25

В Иране опровергли заявление Трампа о создании ракеты, способной долететь до США

Сегодня, 14:23

Коррупционный скандал в Bolt Азербайджан: руководство уволено после внутренней проверки

Сегодня, 14:03

Забытое архитектурное сокровище Барды: усадьба Бала бека Тагибейова

Сегодня, 13:58

В Казахстане разбился Су-30СМ

Сегодня, 13:23

Состоялась церемония срезки со станка очередных ковров, сотканных ОАО «Азерхалча» для Шушинской мечети - ФОТО

Сегодня, 13:13

В Японии открылась школа с аниме-преподавателями - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:03

Ходжалинская трагедия: события, международные свидетельства и информационный прорыв

Сегодня, 12:55

В Лянкяране оползень повредил дорогу, связывающую семь сел с центром

Сегодня, 12:27

«Мы больше не справляемся сами»: мать просит спасти сына, который семь лет не выходит из дома

Сегодня, 12:15
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50