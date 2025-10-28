Президент ознакомился с деятельностью предприятия по производству семян в Сабирабаде - ФОТО

28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью семеноводческого предприятия Общества с ограниченной ответственностью (ООО) Azera Toxumçuluq в Сабирабадском промышленном квартале.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, ООО Azera Toxumçuluq зарегистрировано в качестве резидента Сабирабадского промышленного квартала в 2021 году.

Здесь с применением передовых турецких технологий создано предприятие по производству стандартных и гибридных семян. В настоящее время на предприятии производится ряд видов семенной сельскохозяйственной продукции. Производственная мощность предприятия составляет в 500 тонн семян клевера, 800 тонн гибридных семян кукурузы, 350 тонн гибридных семян подсолнечника, 2 тысячи тонн семян ячменя, 2 тысячи тонн семян пшеницы. В качестве сырья на предприятии используются семена, выращенные в Сабирабадском пилотном агропарке, а также семена, приобретенные у малых, средних и крупных фермерских хозяйств региона.

Отметим, что количество постоянных рабочих мест на предприятии, проектной стоимостью 2,5 миллиона манатов, будет доведено до двадцати. Планируется привлечь работников из Сабирабада и близлежащих районов.