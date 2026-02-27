Состоялась встреча Ильхама Алиева с премьер-министром Эфиопии в расширенном составе - ФОТО

27 февраля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Премьер-министром Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абием Ахмедом Али в расширенном составе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, приветствуя гостей, Президент Ильхам Алиев сказал: Уважаемый господин Премьер-министр, уважаемые гости, добро пожаловать в Азербайджан. Очень рад вашему визиту. Мы только что очень хорошо побеседовали с господином Премьер-министром, затронув многие важные области нашего партнерства. Я выразил благодарность господину Премьер-министру за его гостеприимство в отношении моей дочери Лейлы, которая недавно посетила Эфиопию и была очень впечатлена. Кстати, она впервые участвует во встрече делегаций, и у нее сложилось особое отношение к Вашей стране, к Вашему народу. Я хотел бы поздравить Вас со всеми достижениями.

Под Вашим руководством Эфиопия успешно развивается, является важным членом международного сообщества с растущей экономикой. И, конечно, мы очень заинтересованы в укреплении наших двусторонних связей в политической и экономической сферах, в области энергетики, сельского хозяйства, культурного взаимодействия. Поэтому я уверен, что этот визит станет важным фактором для нашего будущего успешного сотрудничества и окажется очень результативным для наших стран и народов.

Итак, еще раз добро пожаловать.

Х Х Х

Выступивший затем Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али сказал: Уважаемый господин Президент, мой дорогой брат. Для меня большая честь и привилегия находиться в этой прекрасной стране. Баку намного превзошел мои ожидания, он чистый и красивый. Явно чувствуется преданность, глубокая привязанность и дальновидность руководства в отношении города. Я очень рад этому. Я также хотел бы поблагодарить Вас за то, что Вы предоставляете всем своим друзьям возможность чувствовать гордость и многому у Вас учиться.

Как Вы отметили, мы только начинаем выстраивать наши отношения с Вашей великой страной. Но мы собираемся придать им структурность и практичность в ожидании конкретных результатов. У наших стран много общих интересов, да и между нами есть много общего. Я надеюсь, что мы только начинаем, но есть важные области, в которые мы собираемся вместе инвестировать и которые будут иметь большое значение для обеих наших стран в ближайшие несколько лет.

Что касается Лейлы, я хотел бы поздравить Вас с тем, что у Вас такая опытная, замечательная дочь, которая может общаться с друзьями и строить отношения на прочной основе. Уверен, что во время следующего визита она увидит несколько регионов нашей страны. Я же со своей стороны пошлю свою команду и семью, чтобы они больше узнали об Азербайджане для укрепления наших отношений. Есть много вопросов, которые мы собираемся обсудить.

Мы провели с Вами очень плодотворную и доброжелательную беседу. Обсуждения по некоторым из этих вопросов мы, возможно, продолжим здесь. В целом, я очень рад, что нашел время посетить Вашу замечательную страну. Я уже в восторге. Уже с нетерпением жду возможности узнать больше, изучить больше и работать с Вами во многих областях. Большое спасибо, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Х Х Х

В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием политического диалога между Азербайджаном и Эфиопией, затронуты вопросы сотрудничества в рамках международных организаций. Также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в совместной подготовке кадров в сферах сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, энергетики, цифровой трансформации, искусственного интеллекта, в области туризма, культуры, образования, студенческого обмена.

На встрече также была отмечена успешная деятельность в Эфиопии центров на основе концепции ASAN xidmət, подчеркнуто, что ведутся обсуждения о применении опыта DOST.

Х Х Х

Затем с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Эфиопии Гедион Тимотеос подписали «Соглашение между Азербайджанской Республикой и Правительством Федеративной Демократической Республики Эфиопия о сотрудничестве в оборонной сфере» и «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в организации тридцать второй сессии Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP32)».

Отметим, что в рамках визита Премьер-министра Эфиопии в нашу страну были подписаны «Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства Федеративной Демократической Республики Эфиопия», «Меморандум о взаимопонимании между Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики и Федеральной комиссией по этике и противодействию коррупции Эфиопии», «Меморандум о взаимопонимании между Агентством по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики и Эфиопской инвестиционной комиссией» и «Меморандум о взаимопонимании между ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» и Эфиопской вещательной корпорацией».