Погода на вторник: В Баку ожидаются ливни

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 4 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода с периодическими дождями, местами дожди будут ливневыми. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13 °C, днём 15-17 °C. Атмосферное давление снизится с 772 до 769 мм рт. ст.

Относительная влажность воздуха составит 75-85 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди. В отдельных местах возможны ливни, грозы и град. К вечеру осадки постепенно прекратятся в западных районах. Местами будет наблюдаться туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11 °C, днём 17-21 °C, в горах ночью 0-5 °C, днём 5-10 °C.