Грузовик с дизельным топливом опрокинулся на дороге Баку - Газах - ВИДЕО

Сегодня, 4 ноября, примерно в 05:50, на 248-м километре автодороги Баку - Газах произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, грузовой автомобиль марки Mercedes с государственным регистрационным номером 77-DU-358, которым управлял Исмаил Исмаилов, потерял управление, съехал с дороги и опрокинулся, сообщает 1news.az со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции.

На место происшествия сразу прибыли сотрудники дорожной полиции - благодаря оперативным и неотложным мерам удалось предотвратить возгорание транспортного средства, перевозившего дизельное топливо.

По факту происшествия проводится расследование.

Главное управление Государственной дорожной полиции вновь обращается к водителям, напоминая, что при управлении транспортными средствами, особенно крупногабаритными и перевозящими топливо, крайне важны повышенное внимание, ответственность и осторожность.

Проверка технического состояния таких транспортных средств, соблюдение скоростного режима и дистанции, а также отказ от вождения в утомлённом или сонном состоянии имеют решающее значение для безопасности как самого водителя, так и других участников дорожного движения.

«Не будем забывать: мгновение невнимательности на дороге может поставить под угрозу жизнь не только водителя, но и окружающих», - отмечают в дорожной полиции.