Хикмет Гаджиев провел встречу с госминистром Великобритании Стивеном Даути

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил углубление и расширение двусторонних отношений с государственным министром Великобритании по делам Европы и Северной Америки Стивеном Даути в Лондоне.

Об этом Гаджиев написал на своей странице в соцсети Х.

"Сегодня у меня состоялась продуктивная встреча со Стивеном Доути, государственным министром по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Великобритании, в духе стратегического партнерства. Мы обсудили углубление и расширение наших отношений в новых областях, таких как связь, искусственный интеллект, кибербезопасность, цифровизация, образование, а также оборонное и военное сотрудничество. Я также пожелал удачи "Карабаху" и "Челси" в сегодняшнем матче!", - отметил он.