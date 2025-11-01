 Глава МИД Эстонии отметил важную роль Турции в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией | 1news.az | Новости
Глава МИД Эстонии отметил важную роль Турции в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

First News Media18:47 - Сегодня
Министр иностранных дел Эстонской Республики Маргус Цахкна рассказал о роли Турции в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом он заявил в интервью агентству Anadolu.

По его словам, Турция играет очень важную роль в обеспечении стабильности в регионе:

"На прошлой неделе я находился с визитом в Азербайджане. Турция также активно поддерживает процесс обеспечения мира и стабильности между Азербайджаном и Арменией, а также инвестирования в стратегические торговые коридоры. Мы сотрудничаем с Турцией по всем направлениям - как на двусторонней основе, так и в ряде других регионов", - отметил министр.

Источник: Report

