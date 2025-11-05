 В ресторанах и банкетных залах выявлены случаи использования мясной продукции неизвестного происхождения | 1news.az | Новости
Общество

В ресторанах и банкетных залах выявлены случаи использования мясной продукции неизвестного происхождения

Феликс Вишневецкий17:16 - Сегодня
В ресторанах и банкетных залах выявлены случаи использования мясной продукции неизвестного происхождения

В последние дни в ходе контрольных мероприятий, проводимых Агентством продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA), были выявлены случаи использования мясной продукции неизвестного происхождения, а также без ветеринарной справки или ветеринарного свидетельства в некоторых заведениях общественного питания и банкетных залах.

Согласно требованиям продовольственной безопасности, а также с учётом распространённых в мире инфекционных заболеваний животных, реализация продуктов животного происхождения с неподтверждённым происхождением и качеством запрещена законодательством и представляет серьёзную угрозу для здоровья человека, отмечают в AQTA.

В связи с этим AQTA направило уведомительные письма в учреждения общественного питания, напомнив ответственным лицам о необходимости использовать только мясную продукцию, происхождение и качество которой подтверждены соответствующими документами.

В настоящее время AQTA усилило контрольные мероприятия в заведениях общественного питания и банкетных залах по всей республике. В отношении предприятий, не соблюдающих требования законодательства, принимаются административные меры.

AQTA призывает потребителей при покупке или употреблении мясной продукции животного происхождения в заведениях общественного питания требовать наличие соответствующих ветеринарных документов.

Феликс Вишневецкий

В ресторанах и банкетных залах выявлены случаи использования мясной продукции неизвестного происхождения

