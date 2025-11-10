«Скучаю всей душой». Лионель Месси посетил обновлённый стадион «Барселоны» - ФОТО - ВИДЕО

Бывший нападающий «Барселоны», а ныне футболист «Интер Майами» Лионель Месси поделился ощущениями от посещения обновлённого стадиона каталонского клуба «Камп Ноу», опубликовав соответствующее сообщение в социальных сетях.

«Вчера вечером я вернулся в место, по которому скучаю всей душой. Место, где я был безмерно счастлив, где вы, ребята, заставили меня почувствовать себя в тысячу раз счастливее самого счастливого человека на земле. Надеюсь, однажды смогу вернуться. И не только для того, чтобы попрощаться как игрок, чего мне так и не удалось сделать...» — написал Месси.

Лионель выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. В составе испанского клуба аргентинец выиграл множество командных и индивидуальных наград.

Источник: Чемпионат