Месси может вернуться в «Барселону»?

Аргентинский футболист Лионель Месси может вернуться в каталонскую «Барселону», сообщает El Nacional.

Месси могут привлечь к работе в руководстве после завершения его игровой карьеры. Такой вариант обсуждают в каталонской команде.

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны

