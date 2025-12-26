Такая памятная футбольная осень - ФОТО

Чем нам запомнился 2025 год? Победами наших спортсменов на международной арене, а также соревнованиями, прошедшими в Азербайджане.

Турнир UFC, Гран-При Азербайджана Формула-1, Игры стран СНГ оставили в памяти любителей спорта много ярких моментов, таких же ярких, как и футбольная осень, подарившая Азербайджану Лигу Чемпионов. Подарок, сделанный стране агдамским «Карабахом» стал одним из самых дорогих, которые получали наши футбольные болельщики за последние годы. В период новогодних праздников хочется вспомнить и заново пережить моменты этой эйфории. Подопечные Гурбана Гурбанова не только прошли в финальную стадию, но и боролись на равных с грандами Старого света. Во-первых, в памяти всплывает финальный свисток ответного матча плей-офф квалификации против венгерского «Ференцвароша». В тот момент перед нами появлялись флешбеки восьмилетней давности, послематчевые мгновения в Копенгагене, предвкушения того, что мы, наконец, воочию увидим Лигу Чемпионов. Начало осени ознаменовалось двумя победами в главном турнире Европы. Первая из них была весьма неожиданной. Казалось бы, португальская «Бенфика», да еще и у себя дома, испытание сложнейшей проходимости. Доказательством этого выступил дебют матча, в ходе которого лиссабонцы дважды огорчили агдамцев. Возможно, многие клубы в данной ситуации надломились бы уже психологически, но не «Карабах» и не в этот вечер. Голы Леандро Андраде, Камило Дюрана и Алексея Кащука не только ввели в шок португальскую публику, но и стали прямой причиной увольнения главного тренера «Бенфики» Бруно Лаже. Игроки «Карабаха» вернулись на Родину настоящими героями.

Теперь противостояние с «Копенгагеном» уже не выглядело таким и сложным. Голы Абделлы Зубира и Эммануэля Аддаи направили агдамцев в верхнюю часть таблицы Лиги Чемпионов, где они доселе никогда в истории не были. Шесть очков после двух туров. Этим результатом могли на тот момент похвастаться только «Арсенал», ПСЖ, «Бавария», мадридский «Реал» и «Интер». Казалось бы, сказка? Нет, самая настоящая реальность, когда-то казавшаяся нечто далеким.

ГУРБАН ГУРБАНОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «КАРАБАХ»

«У меня всегда была уверенность. Она заключалась в том, что если мы сохраним свою игру, и даже немного улучшим борьбу, то сможем улучшить и результаты. Я всегда подхожу к своей работе с уверенностью. Если нет веры, то нельзя играть. Футбол – коллективная игра. Если будет бояться хоть один человек из команды, то успеха добиться невозможно. Я, может и не ожидал шести очков, но верил в это».

Эти две победы изменили многое, отношение к игре, уверенность в том, что в нашем футболе возможны самые светлые дни. Однако, была и другая сторона. Изменили эти победы и настрой на игру будущих соперников агдамцев. Гостевое поражение от «Атлетика» из Бильбао было очень обидным. Вспоминая этот матч, в память нам не только приходит быстрый гол Леандро Андраде, но и те моменты, которые могли склонить чашу весов в сторону «Карабаха». Увы, не назначенный пенальти, а также вынос мяча из ворот защитником басков после удара Алексея Кащука не позволили агдамцам продлить победную серию. Как итог, поражение 1:3.

Теперь все ждали одного, приезда в Баку лондонского «Челси». Для «аристократов» столица Азербайджана уже не раз была местом весьма и весьма удачным. Тут «Челси» выиграл и Лигу Европы, и противостояние с «Карабахом» 2017 года, за которое хотелось бы взять реванш. Правда, из состава той азербайджанской команды оставался лишь Бадави Гусейнов, которому увы в итоге появиться на поле не удалось. Агдамцы бились до конца. Отрезок в период с 29 по 39 минуты подарил нам такой шквал эмоций, который хотелось проживать снова и снова. Голы Леандро Андраде и Марко Янковича стали неожиданными для соперника, который уверовал в победу, быстро поведя в счете. Картину подпортил вышедший на замену Гарначо. Но подпортил ли? Так на равных бороться с победителями недавнего клубного чемпионата мира может позволить себе не каждый. Ничья 2:2 повысила планку до максимума. Теперь ожидания становились все выше и выше. Увы, неаполитанская поездка оказалось единственной игрой, в которой «Карабаху» забить не удалось. Хотя, как бы она завершилась, если бы не травма Кевина Медины? Этого мы уже не узнаем. Несмотря на поражение, героем того матча стал голкипер Матеуш Кохальски, который не раз отражал угрозу соперника. Особенно запомнился пенальти, когда голкипера агдамцев не сумел переиграть Расмус Хойлунд. Кохальски стал самым настоящим любимцем азербайджанской публики.

МАТЕУШ КОХАЛЬСКИ

ГОЛКИПЕР ФК «КАРАБАХ»

"Во время пенальти я обычно выбираю один из углов и прыгаю туда. Перед игрой с "Наполи" я изучил двоих исполнителей, но среди них не было Расмуса Хойлунда. Поэтому пришлось принимать решение в долю секунды"

К этому моменту агдамцы уже потеряли игрока основы Кади, получившего травму в матче с «Челси» после грубой игры Кукурельи. Оставался последний еврокубковый матч 2025 года. Амстердамский «Аякс», до этого момента очков не набравший, привез в Баку большой сектор болельщиков, которые без остановки пели песни и гнали вперед своих любимцев с первой по последнюю минуты матча. Увы, когда мы вспоминаем этот матч, прошедший на стадионе имени Тофика Бахрамова, то нам очень хочется, чтобы футбольные игры длились на 10 минут меньше. Ведь именно этого времени не хватило, чтобы удержать победный счет. Подопечные Гурбана Гурбанова вели 2:1, но, как оказалось, голов Камило Дюрана и Матеуша Сильвы оказалось недостаточно, а гости забили четыре раза. Тут мнения разделились, многие говорили, что во всем виноват допускавший ошибки в приеме мяча Нариман Ахундзаде, переживший в этот период максимальный шквал критики. Кто-то упоминал наличие пятого защитника, которого необходимо было выпустить на поле, когда команда вела в счете. Но, увы, машину времени еще не изобрели…остается, как говорится в поговорке, счет на табло. Правда, не только счет, но и надежда…надежда на то, что в оставшихся двух матчах, которые пройдут в 2026 году (дома против «Айтнрахта» и в гостях против «Ливерпуля») можно будет выцарапать путевку в плей-офф. В зоне выхода туда команда и находится по сей день, надо лишь удержать то, что добивалось большим трудом. Появилась и другая проблема. С одной стороны, приятная, с другой не очень. Игроками «Карабаха» стали интересоваться другие клубы. Остается лишь с замиранием сердца наблюдать за тем, сохранит ли этот так тепло полюбившийся всеми нами состав команда во время зимнего перерыва.

ГУРБАН ГУРБАНОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «КАРАБАХ»

«Я высоко оцениваю год, были удачи и огорчения. Провели напряженный год, отдали много сил в Лиге чемпионов, одержали победы. Я доволен игроками, которые выдержали давление. Игроки получили предложения, но я не хочу, чтобы кто-то уходил. Можно сказать, что предложения получили 90% игроков».

Какой можно сделать вывод? Агдамцы провели один из своих сильнейших сезонов в истории. Вне зависимости от того, смогут ли они выйти в плей-офф, они позволили нам полностью вкусить футбольный праздник, почувствовать себя среди грандов футбола, быть частью этой эйфории. Подарили нам настоящие эмоции, будь это грусть, либо радость, подарили эмоции даже маленькому Акперу Зульфугарову, смотревшему игру в одиночестве в детском приюте и ставшему настоящим символом веры и любви к этой игре, которая так завораживает миллионы людей по всему миру…

Эмин Ахмедов