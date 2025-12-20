Холанд обошёл Роналду по количеству голов в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд обошёл бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по количеству забитых мячей в Английской премьер-лиге (АПЛ), дважды отличившись в матче с «Вест Хэмом».

Теперь у Холанда 104 забитых мяча в АПЛ, а у Роналду 103. Также 104 забитых мяча на счету Дьдье Дрогба, который выступал за лондонский «Челси».

2 декабря Холанд забил свой 100-й гол в АПЛ, достигнув этой отметки за 111 матчей, что является рекордом турнира.

Историческое достижение норвежский футболист установил в матче АПЛ против «Фулхэма». Холанд отличился на 17-й минуте. Сейчас идет 66-я минута матча «Сити» ведет со счетом 5:2.

Источник: Газета.ру