 В туристическом районе Нью-Дели взорвался автомобиль: 8 человек погибли, более 20 пострадали | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В туристическом районе Нью-Дели взорвался автомобиль: 8 человек погибли, более 20 пострадали

First News Media23:42 - 10 / 11 / 2025
В туристическом районе Нью-Дели взорвался автомобиль: 8 человек погибли, более 20 пострадали

Восемь человек погибли, еще 24 получили ранения при взрыве автомобиля в столице Индии Нью-Дели, сообщает The Times of India со ссылкой на заявления властей.

Около 20:00 10 ноября Hyundai i20 взорвался у станции метро «Красный форт». Телеканал NDTV отмечает, что в этом районе круглый год много туристов. Там находится Лал-Кила (Красный форт) — историческая цитадель Дели.

По одной из версий, машина была припаркована рядом со станцией метро. По другой, автомобиль остановился на перекрестке на красный свет. После взрыва, причина которого пока неизвестна, стоявшие рядом машины загорелись. Министр внутренних дел Амит Шах заявил, что расследуются все версии случившегося.

Телеканал NDTV сообщал, что в результате взрыва погибли 13 человек. Однако власти Индии эту информацию не подтвердили.

Район взрыва оцепила полиция. В Нью-Дели объявлена ​​повышенная тревога. NDTV пишет, что меры безопасности усилили по всей стране, а предыдущего владельца взорвавшейся машины арестовали.

Источник: Медуза

Поделиться:
205

Актуально

Спорт

Азербайджанский боксер выиграл золотую медаль Исламиады

Общество

COP30: Председательство перешло от Азербайджана к Бразилии - ФОТО

Спорт

Азербайджанская сборная по дзюдо стала чемпионом на Исламиаде

Общество

Мухтар Бабаев представил «счет-фактуру за климатическую справедливость» на ...

В мире

В туристическом районе Нью-Дели взорвался автомобиль: 8 человек погибли, более 20 пострадали

В Белом доме прошла встреча Трампа и президента Сирии - ОБНОВЛЕНО

США смягчат санкционные меры в отношении Сирии

Грузия требует от ЕС уважения к выбору народа и прекращения давления

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Зохран Мамдани избран мэром Нью-Йорка

Пашинян: Это была моя ошибка - не признать Карабах частью Азербайджана

Талибы запретили женщинам без паранджи заходить в больницы и ездить на такси

Министр образования РА: Азербайджанский язык преподается в трех школах Армении

Последние новости

Азербайджанские боксеры завершили Исламиаду с 6 медалями

Сегодня, 00:03

В туристическом районе Нью-Дели взорвался автомобиль: 8 человек погибли, более 20 пострадали

10 / 11 / 2025, 23:42

В Белом доме прошла встреча Трампа и президента Сирии - ОБНОВЛЕНО

10 / 11 / 2025, 23:20

Азербайджанский боксер выиграл золотую медаль Исламиады

10 / 11 / 2025, 23:00

США смягчат санкционные меры в отношении Сирии

10 / 11 / 2025, 22:40

Стала известна страна, где пройдут VII Игры исламской солидарности

10 / 11 / 2025, 22:20

Грузия требует от ЕС уважения к выбору народа и прекращения давления

10 / 11 / 2025, 21:30

Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на Исламиаде

10 / 11 / 2025, 21:00

COP30: Председательство перешло от Азербайджана к Бразилии - ФОТО

10 / 11 / 2025, 20:40

Освобожденный из тюрьмы Саркози прибыл домой - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

10 / 11 / 2025, 20:20

Азербайджанская сборная по дзюдо стала чемпионом на Исламиаде

10 / 11 / 2025, 20:00

В ДТП в Гаджигабуле погибли 2 человека - ФОТО

10 / 11 / 2025, 19:40

Талибы запретили женщинам без паранджи заходить в больницы и ездить на такси

10 / 11 / 2025, 19:20

На месте крушения самолета AZAL в Казахстане будет установлен один из этих памятников - ФОТО

10 / 11 / 2025, 19:00

В Губе свадебный кортеж попал в аварию, один человек погиб - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

10 / 11 / 2025, 18:42

В Сирии предовратили покушение на Ахмеда аш-Шараа

10 / 11 / 2025, 18:30

Мухтар Бабаев представил «счет-фактуру за климатическую справедливость» на открытии COP30

10 / 11 / 2025, 18:10

Лукашенко предупредил США о ядерном оружии в Беларуси

10 / 11 / 2025, 17:35

Азербайджанский тяжелоатлет завоевал серебряную медаль на Исламиаде

10 / 11 / 2025, 17:30

Житель Кюрдамира повесил кошку за нападение на голубей – ВИДЕО

10 / 11 / 2025, 17:12
Все новости
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий роль библиотек в обществе меняется, но не теряет актуальности. Сегодня мы10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52