В туристическом районе Нью-Дели взорвался автомобиль: 8 человек погибли, более 20 пострадали

Восемь человек погибли, еще 24 получили ранения при взрыве автомобиля в столице Индии Нью-Дели, сообщает The Times of India со ссылкой на заявления властей.

Около 20:00 10 ноября Hyundai i20 взорвался у станции метро «Красный форт». Телеканал NDTV отмечает, что в этом районе круглый год много туристов. Там находится Лал-Кила (Красный форт) — историческая цитадель Дели.

По одной из версий, машина была припаркована рядом со станцией метро. По другой, автомобиль остановился на перекрестке на красный свет. После взрыва, причина которого пока неизвестна, стоявшие рядом машины загорелись. Министр внутренних дел Амит Шах заявил, что расследуются все версии случившегося.

Телеканал NDTV сообщал, что в результате взрыва погибли 13 человек. Однако власти Индии эту информацию не подтвердили.

Район взрыва оцепила полиция. В Нью-Дели объявлена ​​повышенная тревога. NDTV пишет, что меры безопасности усилили по всей стране, а предыдущего владельца взорвавшейся машины арестовали.

