Лукашенко предупредил США о ядерном оружии в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что Соединенные Штаты по-прежнему утверждают, будто не располагают достоверными сведениями о размещении на территории республики российского тактического ядерного оружия.

«До сих пор американцы заявляют, что они не знают, есть у нас (тактическое ядерное – ред.) оружие или нет. Ну и хорошо, пусть они так думают. Мы их предупредили. Мы не говорим сколько, где, как... Это мое дело. Оно лежит в надежном месте», - сказал президент.

Ранее Лукашенко заявлял, что российский ракетный комплекс «Орешник», который встанет на боевое дежурство в Беларуси в декабре, будет перемещаться по территории страны.

Источник: ТАСС