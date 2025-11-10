Житель Кюрдамира повесил кошку за нападение на голубей – ВИДЕО

В социальных сетях распространилось видео, запечатлевшее жестокое обращение с животным.

Блогер Салех Насиров опубликовал кадры, на которых мужчина, якобы за то, что кошка напала на принадлежащих ему голубей, накидывает ей на шею верёвку и душит.

Oxu.az сообщает, что сотрудники полиции установили и задержали жителя села Сёйюдлар Кюрдамирского района Илькина Аскерова, проявившего жестокость по отношению к животному.

В отношении мужчины приняты меры в соответствии с законом с учётом его психического состояния.

Ниже представлены кадры жестокого обращения с животным, не предназначенные для слабонервных.