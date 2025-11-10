Талибы запретили женщинам без паранджи заходить в больницы и ездить на такси
В афганском Герате ввели обязательное ношение паранджи для всех женщин-учителей в школах. Также, по данным СМИ, женщинам, не носящим паранджу, отказывают в посещении больниц и поездках на такси.
Как сообщает Atlas press, назначенный талибами губернатор Герата объявил, что ни одна женщина-учительница теперь не имеет права входить в школы без паранджи.
"По данным телеканала Amu TV, ограничения распространяются не только на школы. За последние несколько дней женщинам без паранджи, как сообщается, отказывали в доступе в такие учреждения, как провинциальная больница, центральная тюрьма, ЗАГС, департамент образования и даже банки. Очевидцы утверждают, что, несмотря на ношение исламского хиджаба, многим женщинам приходилось часами ждать на улице, не получая доступа", - пишут авторы статьи.