На месте крушения самолета AZAL в Казахстане будет установлен один из этих памятников - ФОТО

Вблизи казахстанского города Актау на месте крушения самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) будет установлен новый памятник.

Об этом сообщил Qafqazinfo брат погибшей в авиакатастрофе Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой - Джошгун Насибли.

«Из посольства нашей страны в Казахстане нам представили три варианта памятника. Один из них будет отобран для установки. Открытие мемориального комплекса планируется к годовщине трагедии», — отметил он.

Напомним, что пассажирский самолет Embraer 190 компании AZAL, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года близ Актау на западе Казахстана. На его борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Из них 38 погибли, 29 выжили.