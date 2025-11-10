 Мухтар Бабаев представил «счет-фактуру за климатическую справедливость» на открытии COP30 | 1news.az | Новости
Общество

Мухтар Бабаев представил «счет-фактуру за климатическую справедливость» на открытии COP30

First News Media18:10 - Сегодня
Мухтар Бабаев представил «счет-фактуру за климатическую справедливость» на открытии COP30

Президент COP29 Мухтар Бабаев, выступая на открытии климатической конференции COP30 в бразильском Белене, призвал к повышению финансовой ответственности в сфере борьбы с изменением климата.

Как отмечается в публикации на странице COP29 в соцсети X, Бабаев обратился к странам-донорам с призывом выполнить взятые на себя обязательства по климатическому финансированию, представив им своего рода «счет-фактуру» - документ, закрепляющий необходимость реализации договоренностей, включая историческую «Бакинскую финансовую цель», принятую на COP29 в Азербайджане.

Этот документ получил название «Счет-фактура COP29 за климатическую справедливость», и Бабаев подчеркнул, что его положения должны быть выполнены в полном объеме.

223

