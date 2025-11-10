 В Белом доме прошла встреча Трампа и президента Сирии - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
В Белом доме прошла встреча Трампа и президента Сирии - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:20 - 10 / 11 / 2025
Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа.

Как передает Reuters, президент Сирии уже покинул Белый дом.

Агентство не приводит детали встречи, она прошла закрытой для прессы.

Ранее Минфин США заявил о смягчении санкционного режима и мер экспортного контроля в отношении Дамаска.

22:00

В Белом доме проходит встреча между президентом США Дональдом Трампом и его сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа.

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что это первый официальный визит президента Сирии в Вашингтон с момента обретения страной независимости в 1946 году.

Представитель Белого дома также подтвердил агентству Reuters, что встреча между Эш-Шараа и Трампом началась.

