США смягчат санкционные меры в отношении Сирии

США смягчат санкции и меры экспортного контроля в отношении Сирии.

Об этом сообщается на сайте американского минфина.

В ведомстве отметили, что транспортировка в Сирию или внутри нее большинства базовых товаров гражданского назначения, произведенных в США, а также программного обеспечения и технологий, была разрешена без получения лицензии.

10 ноября сообщалось, что президент США Дональд Трамп начал переговоры в Белом доме с главой Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

Аш-Шараа, чьи сторонники свергли правительство бывшего президента Сирии Башара Асада в конце прошлого года, пытался убедить Трампа отменить экономические ограничения, введенные в отношении страны, утверждая, что в них больше нет смысла.

Советник сирийского лидера по связям со СМИ Ахмад Зейдан сообщил саудовской телекомпании Al Arabiya, что главной темой в повестке дня станет возможная отмена «Закона Цезаря о защите гражданского населения Сирии» от 2019 года, который ввел санкции против правительства республики, ее союзников (России и Ирана) и любых иностранных компаний, ведущих с ними бизнес.