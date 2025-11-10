COP30: Председательство перешло от Азербайджана к Бразилии - ФОТО

Сегодня на официальной церемонии открытия COP30, проходящей в городе Белен (Бразилия), Андре Корреа ду Лаго был избран Президентом COP30.

Президент COP29, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев передал свои полномочия Андре Корреа ду Лаго. Таким образом, председательство на климатических саммитах ООН перешло от Азербайджана к Бразилии.

Отметим, что COP29 впервые в истории был организован в регионе Южного Кавказа — в Баку, и во время саммита было принято новое глобальное соглашение по климатическому финансированию под названием «Бакинская финансовая цель (Baku Finance Goal)». Кроме того, COP29 представил «Дорожную карту из Баку в Белен», предусматривающую практический план мобилизации 1,3 триллиона долларов климатического финансирования. Этот документ заложил основу для тесного сотрудничества между председательствами COP29 и COP30.

COP в Белене войдет в историю как этап реализации этой дорожной карты и практического применения Бакинских соглашений.