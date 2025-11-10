 Азербайджанская сборная по дзюдо стала чемпионом на Исламиаде | 1news.az | Новости
Азербайджанская сборная по дзюдо стала чемпионом на Исламиаде

First News Media20:00 - Сегодня
Азербайджанская сборная по дзюдо стала чемпионом на Исламиаде

На проходящих в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) VI Играх исламской солидарности продолжаются соревнования по дзюдо.

Как сообщает Apasport.az, командная сборная Азербайджана в смешанном командном турнире встретилась в финале со сборной Узбекистана.

Наша команда одержала убедительную победу со счётом 4:0 и завоевала золотые медали.

Отметим, что Азербайджан в составе команды представляли Фидан Ализаде, Гидаят Гейдаров, Руслан Пашаев, Айтадж Гардашханлы, Эльджан Гаджиев, Гюнель Гасанлы и Ушанги Кокаури.

