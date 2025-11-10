Грузия требует от ЕС уважения к выбору народа и прекращения давления

Европейский союз (ЕС) должен отказаться от вмешательства во внутренние дела Грузии и признать выбор грузинского народа, чтобы восстановить отношения с Тбилиси. Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили.

Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Когда мы говорим об осложнившихся отношениях между Грузией и Евросоюзом, не стоит забывать, что было первоисточником этого. Брюссель сегодня отклонился от наших общих европейских ценностей, главным из которых является уважение демократии», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что «невозможно уважать демократию и не признавать верховенство закона и права», что делают сегодня в ЕС.