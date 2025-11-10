В Губе свадебный кортеж попал в аварию, один человек погиб - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Установлены личности погибшего и пострадавшего в свадебном кортеже в Губе.

Как сообщает AПA, в результате аварии водитель автомобиля марки "ВАЗ-2107", житель района Хачмаз, 23-летний Шахбала Асеф оглу Мехдиев, скончался по дороге в больницу.

Пассажир автомобиля, Джейхун Зульфугар оглу Сулейманов, получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в Губинскую центральную районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

15:35

Серьёзное дорожно-транспортное происшествие произошло на участке автомобильной дороги Губа–Хачмаз, проходящем через территорию села Алексеевка Губинского района.

По предварительной информации, легковой автомобиль марки «ВАЗ-2107», двигавшийся в составе свадебного кортежа, потерял управление, съехал с проезжей части и столкнулся с деревом.

В результате аварии один человек скончался на месте, ещё один получил тяжёлые травмы и был доставлен в Губинскую районную центральную больницу.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. По факту инцидента начато расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.