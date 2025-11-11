 СМИ: Все находившиеся на борту потерпевшего крушение в Грузии турецкого самолета погибли - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
В мире

СМИ: Все находившиеся на борту потерпевшего крушение в Грузии турецкого самолета погибли - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:45 - 11 / 11 / 2025
В результате крушения турецкого военно-транспортного самолета С-130 в Грузии все члены экипажа, находившиеся на борту, погибли.

Об этом сообщает корреспондент AnewZ Нини Николеишвили с места происшествия в грузинском муниципалитете Сигнахи, недалеко от границы с Азербайджаном.

В репортаже говорится, что по проверенным данным, все 20 человек, находившихся на борту разбившегося в горной местности воздушного судна, погибли.

"Самолет вылетел из аэропорта Гянджи в 14:19 по местному времени, спустя несколько минут он исчез с радаров без подачи сигнала тревоги. Обломки (самолета - ред.) разбросаны по крутым склонам вблизи монастыря Холагири, они были впервые обнаружены местными жителями. Поисково-спасательные группы и вертолеты работают в сложной местности в условиях плохой видимости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Грузии инициировано уголовное расследование в связи с возможным нарушением авиационной безопасности. Работы ведутся в координации и при прямой поддержке Турции и Азербайджана.

21:37

Министерство национальной обороны Турции прокомментировало обнаружение обломков потерпевшего крушение на территории Грузии военно-транспортного самолета "C-130".

В заявлении ведомства говорится:

"Вечером сегодняшнего дня грузинская поисково-спасательная группа обнаружила обломки самолета. Турецкая группа по расследованию авиакатастрофы направляется на место происшествия. Причина крушение воздушного судна будет установлена нами после детального изучения обломков".

21:20

В Грузии обнаружены обломки военного транспортного самолета ВВС Турции, потерпевшего крушение.

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в публикации в соцсети X.

По его словам, поисково-спасательные работы продолжаются.

Отметим, что на борту самолета C-130, принадлежащего Вооруженным силам Турции, находились 20 военнослужащих.

18:30

В потерпевшем крушение на территории Грузии военно-транспортном самолете C130 ВВС Турции находилось 20 человек, включая членов экипажа.

Об этом сообщило Минобороны Турции.

Поисково-спасательная операция продолжается.

17:30

Военный самолет типа C-130, принадлежащий Турции, спустя несколько минут после пересечения территории Грузии, исчез с радаров Службы воздушной навигации Грузии (GASA) без подачи сигнала тревоги.

Об этом сообщает GASA.

Согласно заявлению Службы, связь с самолетом внезапно прервалась и сразу после инцидента были начаты поисково-спасательные операции в соответствии с установленными протоколами.

"Через несколько минут после пересечения территории Грузии турецкий самолет "C-130" исчез с наших радаров без подачи сигнала тревоги. После инцидента Служба аэронавигации Грузии начала осуществлять предусмотренные поисково-спасательные мероприятия", - говорится в сообщении.

17:11

Министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе направляется на место крушения военно-транспортного самолета ВВС Турции у границ с Азербайджаном.

Как передает 1news.az, об этом сообщил в соцсетях глава МВД Турции Али Ерликая.

Турецкий министр отметил, что провел телефонный разговор с грузинским коллегой. "Поисково-спасательные работы продолжаются. Я связался по телефону с министром внутренних дел Грузии Гелой Геладзе. Министр также направляется на место происшествия", - подчеркнул он в соцсети Х.

17:00

Министерство внутренних дел Грузии сообщает, что турецкий грузовой самолет потерпел крушение в муниципалитете Сигнахи, примерно в 5 километрах от государственной границы Грузии, передают грузинские СМИ.

Расследование инцидента ведётся по части 4 статьи 275 Уголовного кодекса, которая распространяется на нарушение правил безопасности полетов или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее за собой человеческие жертвы.

«МВД поэтапно предоставит общественности подробную информацию об инциденте», — говорится в заявлении МВД.

16:50

Самолет, потерпевший крушение у границы Грузии и Азербайджана, вылетел с аэропорта Гянджа в Азербайджане, сообщает ТВ "Квирис палитра".

Кадры крушения самолета распространили днем 11 ноября грузинские телеканалы.

По данным ТВ, четырехмоторный военно-транспортный самолет C-130 "Геркулес", принадлежащий военно-воздушным силам Турции, вылетел из аэропорта Гянджи в Азербайджане.

На момент крушения он летел на высоте около восьми километров.

16:40

Военно-транспортный самолет C130, следовавший из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение в Грузии.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Минобороны Турции в соцсетях.

Согласно сообщению, в настоящий момент ведутся поисково-спасательные работы на месте крушения.

Работы ведутся совместно с властями Азербайджана и Грузии, отметили в Минобороны.

15:55

Предположительно военный вертолет, принадлежащий Вооруженным Силам Турции, разбился у грузино-азербайджанской границы.

Об этом сообщает грузинский телеканал "Имеди".

Телеканал опубликовал видео, на котором видно, как падает летательный аппарат, однако детали рассмотреть сложно. Официальной информации от соответствующих грузинских ведомств пока не поступало.

Неизвестно также, есть ли погибшие и пострадавшие в результате крушения.

Источник: ТАСС

СМИ: Все находившиеся на борту потерпевшего крушение в Грузии турецкого самолета ...

СМИ: Все находившиеся на борту потерпевшего крушение в Грузии турецкого самолета погибли - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

СМИ: Все находившиеся на борту потерпевшего крушение в Грузии турецкого самолета погибли - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

