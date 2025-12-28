Сильный снегопад затруднил движение на западе Азербайджана - ФОТО

Сильный снегопад в западном регионе Азербайджана затруднил движение автомобилей в горных районах.

Как сообщает Oxu.Az, из-за неблагоприятных погодных условий частично затруднено движение транспортных средств на некоторых участках дорог Гянджа – Дашкесан, Шамкир – Гедабей и Гёйгёль – Тоганалы – Кельбаджар.

Наибольшие затруднения наблюдаются на участке дороги Шамкир – Гедабей, известном как «Ясамальский перевал», на некоторых участках автомобильной дороги Гянджа – Дашкесан и на частях автомобильной дороги Гёйгёль – Тоганалы – Кельбаджар, проходящих через отдаленные села.