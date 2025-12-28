Мороз и ветер - ПОГОДА НА ЗАВТРА

29 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможна кратковременная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как передает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха составит ночью 1–3° тепла, днём — 6–9° тепла. Атмосферное давление — 750 мм рт. ст., относительная влажность — ночью 80–85%, днём — 60–65%.

В районах страны погода преимущественно без осадков, однако днём с горных районов местами ожидаются дождь и снег, возможно усиление осадков на отдельных участках. Местами будет туман, а на западе страны ветер местами усилится.

Температура воздуха в регионах: ночью от –2° мороза до +3°, днём 5–9° тепла, в горах ночью –5…–10°, в высокогорье ночью –10…–15°, днём –1…–6°.

На дорогах некоторых горных районов ночью и утром возможна гололедица.