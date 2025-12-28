В Рио-де-Жанейро самолет упал в океан у пляжа

Рекламный самолет упал в воду в районе пляжа Копакабана в бразильском городе Рио-де-Жанейро.

Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.

На видеозаписи, опубликованной властями, видно, как самолет резко пикирует носом в море недалеко от пляжа около 12:30 по местному времени.

На месте происшествия работали спасательные команды на гидроциклах, надувных лодках, а также водолазы. В результате тело пилота нашли. Его направили на судебно-медицинскую экспертизу для опознания.

Власти Бразилии сообщили, что начали расследование причин произошедшего. Потерпевший крушение самолет Cessna 170A принадлежал рекламной компании.

Источник: Газета.ру