В Рио-де-Жанейро самолет упал в океан у пляжа
Рекламный самолет упал в воду в районе пляжа Копакабана в бразильском городе Рио-де-Жанейро.
Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.
На видеозаписи, опубликованной властями, видно, как самолет резко пикирует носом в море недалеко от пляжа около 12:30 по местному времени.
На месте происшествия работали спасательные команды на гидроциклах, надувных лодках, а также водолазы. В результате тело пилота нашли. Его направили на судебно-медицинскую экспертизу для опознания.
Власти Бразилии сообщили, что начали расследование причин произошедшего. Потерпевший крушение самолет Cessna 170A принадлежал рекламной компании.
Источник: Газета.ру
561