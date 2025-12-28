AHİK организовала праздничные мероприятия для детей по всей стране – ФОТО

Конфедерация профсоюзов Азербайджана (AHİK) в преддверии 31 декабря — Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года организовала праздничные мероприятия и встречи для детей во всех городах и районах страны, в том числе для детей членов профсоюзов и семей шехидов.

Как сообщили 1news.az в AHİK, мероприятия охватили также освобождённые от оккупации территории. Встречи с детьми семей, вернувшихся в родные края, носили особый символический характер, а празднование Нового года на собственной земле придало торжествам особую атмосферу.

Праздничные мероприятия прошли в городах Ханкенди и Шуша, а также в Джебраильском, Физулинском, Агдамском, Агдеринском, Кяльбаджарском, Лачинском, Ходжалинском и Зангиланском районах.

В ходе мероприятий было подчеркнуто, что забота о детях, организация их интересного и запоминающегося досуга являются одним из приоритетных направлений деятельности профсоюзов, в рамках которого реализуются различные социальные проекты.

Праздничные мероприятия также прошли в школах, где обучаются дети нуждающиеся в особой заботе.