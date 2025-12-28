МЧС обратилось к населению в связи с морозной погодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению с призывом учитывать текущие погодные условия.

Как говорится в сообщении МЧС, в настоящее время на территории страны, особенно в горных районах, наблюдается холодная и морозная погода.

В связи с этим жителям горных районов, а также гражданам, планирующим поездки в горную местность, рекомендуется по возможности не покидать места проживания в морозную погоду и при необходимости заранее информировать близких о маршруте следования. При передвижении на автомобиле техническое состояние транспортного средства должно соответствовать сезону, а также необходимо иметь достаточный запас топлива. Кроме того, следует избегать мест с риском схода лавин, в том числе крутых склонов, и возвращаться в населённые пункты до наступления темноты.

В МЧС также отметили, что в связи с резким ростом использования газовых и электрических отопительных приборов граждан призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не рекомендуется использовать неисправные, нестандартные или самодельные отопительные устройства, перегружать электросеть, а также оставлять работающие приборы без присмотра.

В ведомстве напомнили, что пренебрежение правилами безопасности опасно для жизни.

В случае чрезвычайной ситуации следует обращаться по номеру 112