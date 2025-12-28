28 декабря в Ханкенди выпал первый снег. Снег, начавшийся в вечерние часы, принёс в город зимнюю атмосферу — улицы и парки укрылись снежным покрывалом.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ отделом по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в связи с изменением погодных условий коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.

Для обеспечения беспрепятственного движения транспорта принимаются меры по расчистке дорог.