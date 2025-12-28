 Азербайджанские таможенники пресекли реализацию крупной партии контрабандных сигарет – ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Азербайджанские таможенники пресекли реализацию крупной партии контрабандных сигарет – ФОТО - ВИДЕО

First News Media10:57 - Сегодня
Азербайджанские таможенники пресекли реализацию крупной партии контрабандных сигарет – ФОТО - ВИДЕО

Государственным таможенным комитетом предотвращена реализация крупной партии сигарет, незаконно ввезённых на территорию страны.

Как сообщили 1news.az в ГТК, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками Оперативно-следственного главного управления Комитета и Бакинского главного таможенного управления на территории Абшеронского района, города Хырдалан, из одного грузового и одного легкового автомобиля была обнаружена крупная партия сигарет без обязательной маркировки Азербайджанской Республики.

Речь идёт о 1 млн 180 тыс. сигарет марки “Platinium Seven” общей стоимостью около 150 тыс. манатов, ввезённых в страну незаконным путём.

По данному факту проводится расследование. О его результатах общественность будет проинформирована дополнительно.

Поделиться:
668

Актуально

Общество

Мороз и ветер - ПОГОДА НА ЗАВТРА

Общество

Лейла Алиева и Алена Алиева посетили показ спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре ...

Общество

Лейла Алиева и Алена Алиева посетили Центр инклюзивного развития и творчества DOST ...

Политика

На сайте Конгресса США опубликован текст законопроекта об отмене ограничений на ...

Общество

В Тертере столкнулись два легковых автомобиля, пострадали три человека

Мороз и ветер - ПОГОДА НА ЗАВТРА

В Баку из-за дождя снижена скорость на дороге Зыхский круг–аэропорт

Осадки и сильный ветер – ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Объявлена дата выплаты единовременной помощи в размере 200 манатов

В Азербайджане 13-летняя девочка забеременела от мужа своей тети

Обновлены банкноты номиналом 50 манатов

Судебное рассмотрение по делу о гражданах Армении завершено - ФОТО

Последние новости

CNN: Нетаньяху попытается заручиться поддержкой Трампа для еще одной военной операции в Газа

Сегодня, 13:30

В Милли Меджлисе произошли кадровые и структурные изменения

Сегодня, 13:15

В Тертере столкнулись два легковых автомобиля, пострадали три человека

Сегодня, 12:57

Мороз и ветер - ПОГОДА НА ЗАВТРА

Сегодня, 12:30

В Баку из-за дождя снижена скорость на дороге Зыхский круг–аэропорт

Сегодня, 12:22

Осадки и сильный ветер – ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Сегодня, 12:18

AHİK организовала праздничные мероприятия для детей по всей стране – ФОТО

Сегодня, 12:07

В Ханкенди выпал первый снег

Сегодня, 11:52

Главы МИД Ирана и Катара поговорили о ситуации в Палестине и Йемене

Сегодня, 11:33

В Кяльбаджаре выпал снег высотой до 35 см

Сегодня, 11:13

Азербайджанские таможенники пресекли реализацию крупной партии контрабандных сигарет – ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:57

В Рио-де-Жанейро самолет упал в океан у пляжа

Сегодня, 10:45

Высота снежного покрова в горах Ордубада достигла 29 см

Сегодня, 10:30

Полиция в Азербайджане перешла на усиленный режим работы из-за снегопадов - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:19

Сильный снегопад затруднил движение на западе Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 09:50

Маск: Великое перемещение людей в Европе уже произошло

Сегодня, 09:30

МЧС обратилось к населению в связи с морозной погодой

Сегодня, 09:00

В США число задержанных авиарейсов из-за снегопадов превысило 5 тысяч

Сегодня, 00:30

Маск: США могут превратиться в однопартийное государство

Сегодня, 00:15

Лейла Алиева и Алена Алиева посетили показ спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре пантомимы - ФОТО

Сегодня, 00:07
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43