Азербайджанские таможенники пресекли реализацию крупной партии контрабандных сигарет – ФОТО - ВИДЕО

Государственным таможенным комитетом предотвращена реализация крупной партии сигарет, незаконно ввезённых на территорию страны.

Как сообщили 1news.az в ГТК, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками Оперативно-следственного главного управления Комитета и Бакинского главного таможенного управления на территории Абшеронского района, города Хырдалан, из одного грузового и одного легкового автомобиля была обнаружена крупная партия сигарет без обязательной маркировки Азербайджанской Республики.

Речь идёт о 1 млн 180 тыс. сигарет марки “Platinium Seven” общей стоимостью около 150 тыс. манатов, ввезённых в страну незаконным путём.

По данному факту проводится расследование. О его результатах общественность будет проинформирована дополнительно.