Полиция в Азербайджане перешла на усиленный режим работы из-за снегопадов - ФОТО - ВИДЕО

В связи с наблюдаемыми в настоящее время морозными погодными условиями в западных регионах страны и горных районах сотрудники полиции продолжают нести службу в усиленном режиме.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения, а также оказания помощи водителям и пешеходам.

Отмечается, что полицейские наряды несут службу в непрерывном режиме, обеспечивая полную безопасность движения. Всем, кто нуждается в помощи, дополнительными силами полиции оказывается необходимая поддержка.

В МВД также подчеркнули, что совместно с другими государственными структурами продолжается организация круглосуточного дежурства.