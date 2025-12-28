Осадки и сильный ветер – ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

В некоторых районах Азербайджана по состоянию на 11:00 28 декабря наблюдаются осадки и ветреная погода.

Согласно данным Национальной службы гидрометеорологии, в настоящее время на ряде территорий дует северо-западный ветер. Его максимальная скорость достигает 19 м/с в Шахдаге и Горанбое, 18 м/с — в Нафталане, 17 м/с — в Баку и на Абшеронском полуострове, 16 м/с — в Мингячевире и Ярдымлы.

Высота снежного покрова составляет: в Гедабеке — 21 см, Алибее (Загатала) — 14 см, Дашкесане — 11 см, Кяльбаджаре — 8 см, Грызe — 7 см, Шахдаге — 6 см, Гёйгёле, Сарыбаше (Гах) и Шаруре — 5 см, Халтане и Хыналыге — 4 см, Гусаре и Губе — 3 см, Шабране — 2 см, Садараке, Хачмазе, Шахбузе, Шеки (Кишчай), Лачине и Губадлы — 1 см.

Количество выпавших осадков зафиксировано на уровне 2 мм в Балакене и Загатале, 1 мм — в Барде, Товузе, Шамкире, Джоджуг Марджанлы (Джебраил) и Нахчыване.

Туман наблюдается в Балакене, Шаруре, Дашкесане, Гёйгёле, Шамкире, Сарыбаше (Гах), Губе, Гусаре, Грызе, Гёйчае, Кюрдамире, Джафархане, Гаджигабуле и Лерике, при этом видимость ограничена до 500 метров.

Минимальная температура воздуха составила: в Баку и на Абшеронском полуострове — до 6 градусов тепла, в Аранских районах и Нахчыванской АР — до 1 градуса мороза, в горных районах — до 7 градусов мороза.