 Генпрокуратура Стамбула потребовала для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Генпрокуратура Стамбула потребовала для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы

First News Media16:13 - Сегодня
Генпрокуратура Стамбула потребовала для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы

Генпрокуратура Стамбула завершила следствие по делу о коррупции в отношении экс-мэра этого города Экрема Имамоглу и требует для него до 2 352 лет тюрьмы.

Как сообщил генпрокурор Стамбула Акын Гюрлек, обвинительное заключение передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

"Завершена подготовка обвинительного заключения по делу о коррупции в отношении муниципалитета Стамбула.

Дело передано в суд. На момент совершения преступления ущерб, нанесенный [фигурантами] государственному имуществу за 10-летний период, оценивается в 160 млрд лир ($3,8 млрд)", - приводит слова генпрокурора телеканал NTV.

Обвинительное заключение состоит из 3,9 тыс. страниц, по делу проходят 402 подозреваемых, из которых 102 человека находятся под арестом. Как сообщает газета Hürriyet, для Имамоглу, который проходит по делу как основной фигурант и "основатель и лидер преступной организации", обвинение требует от 282 до 2 352 лет тюрьмы по совокупности преступлений.

Источник: ТАСС

Поделиться:
354

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи с крушением самолета ВВС ...

В мире

Самолет ВВС Турции потерпел крушение в Грузии - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Политика

Посол Азербайджана заявил о новом уровне отношений Москвы и Баку

Общество

В Министерстве культуры заявили о распространении фейковой информации о своей ...

В мире

Самолет ВВС Турции потерпел крушение в Грузии - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новый посол Франции в Грузии оказался в центре скандала

Грузию не пригласили в Брюссель на форум по расширению ЕС

Генпрокуратура Стамбула потребовала для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

ISNA: первый российский грузовой поезд прибыл в сухой порт Ирана

Трамп подверг критике систему медстрахования в США

Освобожденный из тюрьмы Саркози прибыл домой - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Зеленского с Трампом помирил Карл III

Последние новости

Самолет ВВС Турции потерпел крушение в Грузии - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:00

Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи с крушением самолета ВВС Турции

Сегодня, 16:53

Новый посол Франции в Грузии оказался в центре скандала

Сегодня, 16:47

Посол Азербайджана заявил о новом уровне отношений Москвы и Баку

Сегодня, 16:35

Грузию не пригласили в Брюссель на форум по расширению ЕС

Сегодня, 16:25

Генпрокуратура Стамбула потребовала для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы

Сегодня, 16:13

В Министерстве культуры заявили о распространении фейковой информации о своей деятельности

Сегодня, 16:00

В Турции обрушился мост: есть погибшие

Сегодня, 15:50

При пожаре в бакинской многоэтажке погиб человек

Сегодня, 15:45

США заморозили переговоры с Россией о нормализации отношений

Сегодня, 15:30

Столичный вор воспользовался состоянием хозяйки Jeep и похитил крупную сумму

Сегодня, 15:22

В Армении завели дело на экс-главу МО

Сегодня, 15:15

В Чечне десятки людей пострадали во время обрушения балкона на похоронах

Сегодня, 15:10

США освободили Венгрию от санкций на нефть и газ РФ

Сегодня, 15:00

В Баку задержаны подозреваемые в серии краж

Сегодня, 14:55

На Солнце происходит сильнейшая в 2025 году вспышка

Сегодня, 14:40

Хуситы обещали возобновить атаки на Израиль

Сегодня, 14:30

1news.az был представлен на международном форуме «Культура. Медиа. Цифра» в Москве - ФОТО

Сегодня, 14:05

В Армении дочери вора, мародера и убийцы азербайджанцев Григоряна предъявлено обвинение

Сегодня, 14:00

Ранние браки в Азербайджане: эксперты видят решение в продолжении обязательного образования

Сегодня, 13:50
Все новости
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий роль библиотек в обществе меняется, но не теряет актуальности. Сегодня мы10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52