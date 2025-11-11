Генпрокуратура Стамбула потребовала для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы

Генпрокуратура Стамбула завершила следствие по делу о коррупции в отношении экс-мэра этого города Экрема Имамоглу и требует для него до 2 352 лет тюрьмы.

Как сообщил генпрокурор Стамбула Акын Гюрлек, обвинительное заключение передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

"Завершена подготовка обвинительного заключения по делу о коррупции в отношении муниципалитета Стамбула.

Дело передано в суд. На момент совершения преступления ущерб, нанесенный [фигурантами] государственному имуществу за 10-летний период, оценивается в 160 млрд лир ($3,8 млрд)", - приводит слова генпрокурора телеканал NTV.

Обвинительное заключение состоит из 3,9 тыс. страниц, по делу проходят 402 подозреваемых, из которых 102 человека находятся под арестом. Как сообщает газета Hürriyet, для Имамоглу, который проходит по делу как основной фигурант и "основатель и лидер преступной организации", обвинение требует от 282 до 2 352 лет тюрьмы по совокупности преступлений.

Источник: ТАСС