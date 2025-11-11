В Египте автобус с туристами столкнулся с грузовиком, есть погибшие и пострадавшие, сообщают местные СМИ.

По данным издания Al-Masry al-Youm, инцидент произошел на дороге Рас-Гареб – Хургада в провинции Красное море.

По предварительным данным, при столкновении погибли два человека, включая водителя автобуса.

В результате аварии пострадали 39 человек, из них 27 — граждане России. Среди пострадавших есть также двое граждан Литвы, семь финнов и трое египтян.